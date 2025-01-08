شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شحاتة يدعم الزمالك فى مباراة أبو قير للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

بات محمد شحاتة لاعب الزمالك جاهزاً للمشاركة مع فريقه في مباراة أبو قير للأسمدة المقرر لها في الثانية والنصف عصر غد الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان شحاتة تعرض لكدمة في الفك في مباراة المصري البورسعيدى بالكونفدرالية،قبل أن يجري اللاعب أشعة أثبتت سلامته وجاهزيته لمباراة أبو قير للأسمدة.

حرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس على تدريب اللاعبين بشكل مكثف استعداداً لمباراة أبوقير للأسمدة، وأدى اللاعبون خلال الساعات الماضية فقرة خاصة بالتدريب علي ركلات الترجيح في إطار الاستعداد لمباراة أبو قير للأسمدة المقبلة في كأس مصر، تحسباً لانتهاء المباراة بالتعادل.

وكان الزمالك خاض فقرة فنية قوية خلال مرانه الأخير في إطار الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام أبو قير للأسمدة، حرص خلالها المدير الفني على توجيه اللاعبين ومنحهم التعليمات باستمرار.