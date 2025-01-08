شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله.. الظهير المغربي يغيب عن الأهلي فى 10 مباريات للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر صدمة قوية بعد الإصابة التي تعرض لها يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق في مباراة سموحة وأقيمت بالأمس الثلاثاء ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز "دوري Nile".

ويستمر غياب المغربى يحيى عطية الله عن فريقه لمدة تصل من 4 إلى 6 أسابيع، بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الحاجب وكسر فى عظمة الوجه والأسنان، وحاجته إلى إجراء عملية جراحية ويصل عدد المباريات التي يغيب عنها اللاعب إلى 10 لقاءات مقسمة بين الدورى المصري ودوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة إجراءات شراء عقد المغربي يحيى عطية الله نهائياً من نادي سوتشي الروسي، بعدما طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بقاء اللاعب نهائياً عقب انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وتعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله الصيف الجاري من النادي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.

وظهر الدولي المغربي بشكل جيد مع الأهلي الفترة الماضية بشكل جعل الجميع داخل النادي، وفي مقدمتهم مارسيل كولر الذى يُطالب بشرائه نهائياً، رغم اقتراب عودة الدولي التونسي علي معلول للمشاركة مع الفريق بعد الإصابة الطويلة التي عاني منها اللاعب بقطع في وتر أكيلس والتي أبعدته عن قائمة الفريق بالموسم الحالى وإن كانت هناك فرصة لقيده في يناير.