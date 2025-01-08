شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يجمع متعلقاته ويغادر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

جمع الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك متعلقاته من النادى وغادر القلعة البيضاء.

وغاب سيف الجزيرى عن تدريب اليوم استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة فى كأس مصر، وينتظر اللاعب إيداع مستحقاته غدا فى حسابه، وحال عدم إيداع المستحقات سيكون من حقه فسخ التعاقد.

وكانت أعلنت شركة تذكرتى عن فتح باب الحجز لـ مباراة نادى بلاك بولز الموزمبيقى، ونادى الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2024-2025، والتى تجمع الفريقين الأسبوع المقبل.

ويلتقى الزمالك مع بلاك بولز يوم 12 يناير الجارى، بإستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج الزمالك إلى 3 نقاط للتأهل رسمياً إلى ربع نهائي بالكونفدرالية ليصعد كمتصدر مجموعته.

ويتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط، يليه المصرى فى الوصافة برصيد 5 نقاط، ثم بلاك بولز ويليه إنيمبا.

وحال فوز الزمالك فى إحدى المباراتين المقبلتين أمام بلاك بولز أو إنيمبا يجعله يصعد لـ ربع نهائي البطولة، حيث يلتقى مع بلاك بولز الأحد المقبل، بينما يواجه إنيمبا يوم 19 يناير الجارى.