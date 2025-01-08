شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يحيل ملف الصفقات الجديدة في الاتحاد إلى طلعت يوسف والان مع تفاصيل الخبر

أحال مسئولو نادي الاتحاد السكندري ملف الصفقات الجديدة التي يحتاجها زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إلى طلعت يوسف المدير الفني الجديد، بعدما تولى المهمة بشكل رسمي خلفا للقبرصي بابا فاسيليو.

وكان بابا فاسيليو قد حدد مطالبه برغبته في ضم 3 صفقات وهم ظهير أيمن وجناح ولاعب وسط، ونجحت الإدارة في التعاقد مع الثنائي شكري نجيب لاعب فاركو السابق ويوسف أسامة نبيه لاعب بيراميدز.

واعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة طلعت يوسف ، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل بابا فاسيليو .

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق كالتالي:

طلعت يوسف – مديرًا فنيًا للفريق

منير عقيلة – مدربًا عامًا

محمد لطفي – مدربًا

محمد سعد – مخطط أحمال

السيد السويركي .. مدرب للحراس

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، حققها زعيم الثغر بعد أن نجح في تحقيق انتصارين، وسقط في فخ التعادل بثلاث مناسبات وتلقى هزيمتين.

كان قد قاد المدرب الراحل نيكوديموس بابافاسيليو الفريق في 9 مواجهات حقق انتصارين فقط وتعادل في 3 مواجهات وسقط في فخ الهزيمة بـ4 مباريات، كان آخرها الخروج من دور الـ32 بمسابقة كأس مصر عقب الهزيمة من تيم إف سي بهدفين نظيفين.