شكرا لقرائتكم خبر عن رب ضارة نافعة.. إصابة عطية الله تعيد على معلول لجنة الأهلى بعد خروج مؤقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم استعدادا لمواجهة ستاد ابيدجان الإيفوارى في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

ويستمر علي معلول ومحمد هاني لاعبي الأهلي في المشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة، فيما يواصل كريم فؤاد تدريبات الجري حول الملعب.

وزادت أسهم علي معلول لاعب الأهلي في القيد بقائمة الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إصابة المغربي يحيى عطية الله واحتمالية غيابه 6 أسابيع ، لتزيد من فرص قيد علي معلول ، حيث لم يتواجد في مركز الجبهة اليسرى بقائمة الأهلي سوى كريم الدبيس، ويرغب الأهلي في الاستفادة من وجود معلول بالقائمة.

وأصبحت فرص قيد علي معلول في قائمة الأهلي قائمة ، لاسيما مع وجود مكان شاغر في القائمة بخلاف المكانين المخصصين لقيد الثنائي الأجنبي الجديد، بعد رفع اسم المغربي رضا سليم من القائمة عقب تعرضه للإصابة بقطع في الغضروف الخارجي للركبة.