شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فتحى يلحق بفراعنة اليد يوم 14 يناير إلى كرواتيا لرئاسة البعثة والان مع تفاصيل الخبر

يلحق خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد منتخب مصر للرجال فى كرواتيا يوم 14 يناير الجارى لرئاسة البعثة ببطولة العالم التي تستضيفها الدنمارك والنرويج و كرواتيا خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب اليد كالتالي :

مصر أمام الأرجنتين 15 يناير 7 مساءا .

مصر أمام البحرين 17 يناير 8 مساءا .

مصر أمام كرواتيا 19 يناير 10.30 مساءا .

وتضم دورة إسبانيا الودية التى يشارك فيها منتخبنا الوطنى حاليا ، منتخبات مصر والنرويج ورومانيا وإسبانيا والأرجنتين وسلوفاكيا، ويخوض خلالها منتخبنا ثلاث مواجهات من العيار الثقيل، حيث يلعب مع النرويج ورومانيا والمواجهة الثالثة تتحدد حسب سير المنافسات.

ويتوجه منتخب كرة اليد إلى كرواتيا يوم 12 يناير الجارى قادماً من معسكر إسبانيا، للمشاركة فى بطولة العالم.