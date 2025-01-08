شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب اتحاد الكرة بتنفيذ قراره عند قيد اللاعبين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

أرسل النادى الأهلى خطاباً إلى اتحاد الكرة يطالب فيه بتنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد بتاريخ 25 ديسمبر الماضي الذى يمنع قيد أى لاعب في فترة القيد الحالية إلا بعد تحصيل كامل رسوم القيد مقدما وقيام الأندية بسداد الديون المستحقة عليها من الفترات السابقة.

وجاء في الخطاب أيضا تأكيد النادى على إعلاء مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة وأن يكون سداد المديونيات المستحقة للاتحاد وفقا لمعايير واحدة وبمقتضاها تكون المبالغ المسددة أو المؤجلة متساوية لكل الأندية.

في سياق مختلف واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش؛ استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة ‏الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

ويستمر علي معلول ومحمد هاني لاعبي الأهلي في المشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة، فيما يواصل كريم فؤاد تدريبات الجري حول الملعب.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع الجهاز المعاون له لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالسفر، والترتيبات المتعلقة بالمباريات ‏القادمة.‏

قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة للفريق، بينما اكتفت مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في ‏الجيم، وفقا للبرنامج التدريبي قبل السفر إلى كوت ديفوار.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل أمس الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.‏