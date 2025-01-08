شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل بيرسي تاو.. ماذا قدم الجنوب أفريقي في الدوري المصر قبل تجربة قطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي إلى فريق قطر القطري على سبيل البيع النهائي، بعدما تلقى اللاعب عرضا رسميا من قبل النادي القطري للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الجاري وأبدى الأهلي موافقة عليه بعد التشاور مع السويسري مارسيل كولر.

في تجربته بالدوري المصري مع بطل إفريقيا، شارك بيرسى تاو مع الأهلى في 126 مباراة بكل البطولات ونجح فى تسجيل 30 هدفاً وصنع 14هدفا هي حصاد مساهماته التهديفية.

وفاز بيرسي تاو مع الأهلي بلقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرة، والسوبر المصري 4 مرات، والسوبر الأفريقي مرة. وحصل أيضا على الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين مع الأحمر.

استطاع بيرسى تاو تسجيل 4 ثنائيات خلال مباريات الأهلى فى بطولة الدورى على مدار السنوات الماضية، حيث أحرز الجنوب أفريقي ثنائياته فى كل من الإسماعيلى "مرتين" وسموحة والمصرى.

كما نجح بيرسى تاو فى تسجيل 3 ثنائيات فى دورى أبطال أفريقيا، الأولى كانت أمام وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال 2022، ثم جاءت الثنائية الثانية فى شباك الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال 2023، وأخيرا ثنائية جورماهيا فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا 2024.

ومع الاهلى توج بيرسى تاو بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الافريقية فى 2023، بعد مساهماته في فوز فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2022-2023، حيث سجل خمسة أهداف وصنع مثلها في مشوار تتويج الأهلي بالبطولة، كما ساهم في وصول منتخب بلاده جنوب إفريقيا لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في كوت ديفوار يناير الماضى.