شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل الاعلان عن تجديد عقد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على تأجيل الإعلان عن تجديد عقد احمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول بالنادى، للأسبوع المقبل.

وجاء قرار تأجيل اعلان تجديد عقد اللاعب لحين سداد المستحقات المتأخرة للاعبين الفريق، على أن يتم بعد ذلك الإعلان عن عقد زيزو.



واعلن مجلس إدارة الزمالك فى اكثر من مناسبة ان الأولوية الفترة الحالية لمستحقات اللاعبين، ثم تجديد عقود اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم.



وطلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، من إدارة النادى حسم موقف زيزو لاعب الفريق، وإنهاء ملف تجديد عقده مع الفريق من عدمه، بسبب تراجع مستوى اللاعب نسبياً خلال الفترة الأخيرة، وعدم تركيزه في المباريات مع الفريق، فى ظل عدم حسم موقفه وعدم البت فى مصير عقده سواء بالتجديد والاستمرار مع الفريق أو العكس.



وقال جروس، إن الفترة الجارية يخوض الفريق مباريات مهمة وحاسمة وتحتاج إلى جهود كل لاعب، خاصة زيزو، وبالتالى يجب عدم تشتيت ذهنه بالعروض والتجديد، وهذه الملفات التي تجعله لا يركز بشكل كامل في المباريات، ورغم أنه يتحامل على نفسه للمشاركة مع الفريق وهو ما ظهر فى آخر مباراة أمام المصرى بالكونفدرالية، إلا أنه لم يقدم بالشكل المعتاد منه فى الفترة الماضية، والمستوى المعروف عنه.