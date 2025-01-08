شكرا لقرائتكم خبر عن بابافاسيلو بعد إقالته من تدريب الاتحاد: "محبط لعدم إتمام مشروعي" والان مع تفاصيل الخبر

حرص القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري على إصدار بيان عقب إقالته من تدريب زعيم الثغر، على ضوء الهزيمة المفائجة من فريق تيم اف سي وتوديع بطولة كأس مصر.

وجاء نص البيان الذي نشره عبر حسابه على فيسبوك كالتالي:

كان شرفًا لي أن أعمل مع نادي الاتحاد، وأود أن أتوجه بشكر خاص للرئيس محمد مصيلحي على منحي هذه الفرصة. علاقتنا من الاحترام والصداقة ستستمر بالتأكيد بعيداً عن كرة القدم.

لقد أنشأنا فريقًا تنافسيًا ومنظمًا وقويًا تحدى في كل مباراة لعبناها. أترك النادي والفريق متأخرًا بثلاث نقاط عن المركز الثالث في الترتيب، ولا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية.

أنا محبط للغاية من القرار المبكر الذي تم دون إتمام المشروع الذي بدأناه في بداية الموسم، وهو مشروع أعتقد أنه كان يستحق مزيدًا من الوقت لنعرف إمكاناتنا بالكامل ونحقق أهدافنا.

أشكر اللاعبين والجهاز الفني الذين عملت معهم خلال هذه الفترة، لقد كانت مجموعة رائعة ذات إمكانيات عالية، وكانت ملتزمة بالقيم التي غرسناها وبالمشوار الذي بدأناه معًا.

مع الاحترام،

بابافاسيليو

وعقد محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري صباح اليوم اجتماعًا مع القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم و تم فسخ تعاقده مع نادي الاتحاد السكندري بالتراضي وموافقة الطرفين وتم سداد قيمة الشرط الجزائى له.

واعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة طلعت يوسف ، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل بابا فاسيليو .

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق كالتالي:

طلعت يوسف – مديرًا فنيًا للفريق

منير عقيلة – مدربًا عامًا

محمد لطفي – مدربًا

محمد سعد – مخطط أحمال

السيد السويركي .. مدرب للحراس

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز العاشر بـ جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، حققها زعيم الثغر بعد أن نجح في تحقيق انتصارين، وسقط في فخ التعادل بثلاث مناسبات وتلقى هزيمتين.

كان قد قاد المدرب الراحل نيكوديموس بابافاسيليو الفريق في 9 مواجهات حقق انتصارين فقط وتعادل في 3 مواجهات وسقط في فخ الهزيمة بـ4 مباريات، كان آخرها الخروج من دور الـ32 بمسابقة كأس مصر عقب الهزيمة من تيم إف سي بهدفين نظيفين.