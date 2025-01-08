شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسماعيلية يكتسح البترول بخماسية بالمحترفين وطنطا يتعادل مع ديروط والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق كهرباء الإسماعيلية فوزا كبيرا على فريق بترول أسيوط بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في إطار الجولة السادسة عشر من دورى المحترفين.

سجل أهداف كهرباء الإسماعيلية كل من مؤمن ابراهيم، محمد السيد شيكا (ثلاثة أهداف)، كريم أشرف.

بهذه النتيجة رفع كهرباء الإسماعيلية رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بترتيب دورى المحترفين، فيما بقى بترول أسيوط عند النقطة 22 في المركز الثامن.

وفى مباراة أخرى، حسم التعادل السلبى مواجهة طنطا مع ديروط، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث رفع طنطا رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع عشر، فيما رفع ديروط رصيده إلى 10 نقاط في المركز العشرين والأخير.

وتستكمل غد الخميس مباريات الجولة السادسة عشر بمواجهة لافيينا مع منتخب السويس، والقناة مع سبورتنج، والترسانة مع وى.