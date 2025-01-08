شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدشن فرعا بالغردقة لاكتشاف المواهب والمشاركة بدوري المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

دشن النادي الإسماعيلى، فرعه في مدينة الغردقة، استعدادا لخوض منافسات المراحل السنية، في منطقة البحر الأحمر، وذلك في إطار سعي مجلس إدارة النادي، برئاسة نصر أبو الحسن، لاكتشاف أبرز المواهب.

وعقد النادي اختباراته في مدينة الغردقة على مدار اليومين الماضيين، تحت إشراف حمام إبراهيم.

واستقرت اللجنة المكلفة بعقد الاختبارات، على اختيار 110 لاعبين من مختلف الأعمار، وذلك بعدما تقدم للاختبار 700 لاعب.

وجاءت الاختبارات للمراحل السنية بداية من مواليد 2009 إلى مواليد 2016، وذلك لدعم صفوف الفرق الخاصة بفرع النادي في الغردقة، استعدادا لخوض منافسات المنقطة خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الدراويش لافتتاح فرع النادي في قنا، للبحث عن العديد من المواهب في صعيد مصر.