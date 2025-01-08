شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تتوجه إلى انجولا لمواجهة ساجرادا بدوري الأبطال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد 11 نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وغادرت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي إلى أنجولا لتوفير الوقت والجهد ، حيث تصل مساء اليوم، لبدء برنامج التحضير للقاء ساجرادا

واختتم بيراميدز تدريباته في القاهرة بملعب الدفاع الجوي، صباحا قبل السفر إلى أنجولا اليوم، على أن تصل مساءا لبدء آخر الاستعدادات قبل المباراة الهامة.

وتضم قائمة بيراميدز فى رحلة أنجولا كل من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي



على جبر و اكرامى



كريم حافظ



مروان حمدى