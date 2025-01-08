شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجليل إمام مديرا للكرة فى جهاز طلعت يوسف بنادي الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تعيين اللواء عبد الجليل إمام مديرا للكرة في الجهاز الفني الجديد بقيادة طلعت يوسف، على أن يبدأ مهام عمله بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.

واعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة طلعت يوسف، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل بابا فاسيليو.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق كالتالي:

طلعت يوسف – مديرًا فنيًا للفريق

منير عقيلة – مدربًا عامًا

محمد لطفي – مدربًا

محمد سعد – مخطط أحمال

السيد السويركي .. مدرب للحراس

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز العاشر بـ جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، حققها زعيم الثغر بعد أن نجح في تحقيق انتصارين، وسقط في فخ التعادل بثلاث مناسبات وتلقى هزيمتين.

كان قد قاد المدرب الراحل نيكوديموس بابافاسيليو الفريق في 9 مواجهات حقق انتصارين فقط وتعادل في 3 مواجهات وسقط في فخ الهزيمة بـ4 مباريات، كان آخرها الخروج من دور الـ32 بمسابقة كأس مصر عقب الهزيمة من تيم إف سي بهدفين نظيفين.

على جانب آخر، كشف إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين بنادي الاتحاد السكندري موقف طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق، من تدريب زعيم الثغر، بعدما سبق واستقال من تدريب مودرن سبورت منذ فترة قصيرة.

وتنص لائحة اتحاد الكرة على عدم أحقية أي مدرب في تدريب فريق آخر في نفس الموسم في حالة الاستقالة من تدريب أي فريق في الدوري الممتاز.

وأكد جابر في تصريحات خاصة لليوم السابع أن موقف طلعت يوسف سليم في تدريب الاتحاد بعد تجربة مودرن سبورت، حيث أنه قام بفسخ عقده بالتراضي مع نادي مودرن سبورت في ديسمبر الماضي، وهو ما يمنحه الحق في تولي قيادة زعيم الثغر بدون أية مشاكل.

شدد جابر على أن موقف يوسف كان سيكون غير قانوني لو تم بالاستقالة ولكن ما حدث أنه تم فسخ العقد بالتراضي.

وعقد محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري صباح اليوم اجتماعًا مع القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم و تم فسخ تعاقده مع نادي الاتحاد السكندري بالتراضي وموافقة الطرفين وتم سداد قيمة الشرط الجزائى له.