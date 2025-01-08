شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضم الإيطالى أندريا لصفوف فريق الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولو النادى الأهلى فى ضم المحترف الإيطالى أندريا سانتانجيلو فى صفوف فريق الكرة الطائرة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى فترة الإنتقالات الشتوية.

كما وافق مؤخرا، مسئولو النادى الأهلى على طلب أحمد صلاح، نجم فريق الكرة الطائرة بالنادى، لخوض تجربة احتراف فى صفوف نادي السويحلى الليبى، وذلك قبل سفر رجال الكرة الطائرة إلى قطر، للمشاركة فى البطولة العربية المحدد لها الفترة من 13 إلى 26 يناير الجاري.

وبذلك يلحق صلاح بزميله عبد الله عبد السلام وأحمد سعيد أيضا فى صفوف الفريق الليبى.

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك للسفر إلى قطر لخوض منافسات البطولة العربية يوم 14 يناير الجارى.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب أندية أربيل العراقي ودار كليب البحريني والشرطة القطري.

بينما يقع الزمالك في المجموعة الثانية بجانب أندية السيب العماني والكويت الكويتي والهلال الليبي.