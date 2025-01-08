شكرا لقرائتكم خبر عن صيد المحلة ينهى أزمة تعطل الأتوبيس ويتوجه لمواجهة القزازين بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى صيد المحلة، في إنهاء أزمة تعطل أتوبيس الفريق الذى تعرض لانفجار إحدى إطاراته أثناء توجهه لخوض مباراته أمام القزازين ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر للمجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب".

واستطاع إداريو الفريق توفير سياراتى ميكروباص لنقل اللاعبين لملعب الزرقا للحاق بالمباراة بعد انفجار إطار الأتوبيس ونجاة الفريق من الموت المحقق.

وكان فريق صيد المحلة تعطل عن التوجه إلى ملعب الزرقا، لخوض مباراته أمام القزازين ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر للمجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب".

وتعطل توجه صيد المحلة إلى ملعب المباراة بسبب انفجار في إطار الأتوبيس الذى ينقل اللاعبين إلى ملعب المباراة، وهو ما سيسفر عنه تعطل انطلاق اللقاء.

ونجا الفريق من الموت المحقق وهو فى طريقه إلى الملعب وهو ما يجعل الفريق يمر بوقت صعب قبل مواجهة القزازين.

ويحتل فريق مركز شباب القزازين المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بينما يحتل صيد المحلة المركز السادس برصيد 19 نقطة، في مباراة مهمة في سباق القمة.