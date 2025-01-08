شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لمباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة تذكرتى عن فتح باب الحجز لمباراة نادى بلاك بولز الموزمبيقى، ونادى الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2024-2025، والتى تجمع الفريقين الأسبوع المقبل.

ويلتقى الزمالك مع بلاك بولز يوم 12 يناير الجارى، بإستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج الزمالك إلى 3 نقاط للتأهل رسمياً إلى ربع نهائي بالكونفدرالية ليصعد كمتصدر مجموعته.

ويتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط، يليه المصرى فى الوصافة برصيد 5 نقاط، ثم بلاك بولز ويليه إنيمبا.

وحال فوز الزمالك فى إحدى المباراتين المقبلتين أمام بلاك بولز أو إنيمبا يجعله يصعد لربع نهائي البطولة، حيث يلتقى مع بلاك بولز الأحد المقبل، بينما يواجه إنيمبا يوم 19 يناير الجارى.



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