شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل شاكر للفرسان ببطولات الشقب: علينا أن نكون واجهة مُشرفة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

طالب الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية، وفد الفروسية المصري المُشارك في بطولات الشقب الدولية 2025، بأفضل تمثيل بمنافسات الحدث الكبير التي تستضيفه قطر حتى 27 يناير الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ وفد الفروسية المصري المشاركة في منافسات بطولات الشقب الدولية 2025، غدًا الخميس.

عقد الدكتور إسماعيل شاكر اجتماعًا خاصًا مع البعثة المشاركة في بطولات الشقب الدولية 2025 المؤهلة لكأس العالم، فور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، ووجه عدة رسائل للفرسان قال خلالها: "علينا بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق نتائج مُشرفة ترفع من شأن مصر في رياضة الفروسية خاصة بعد المشاركة بخيولنا للمرة الأولى بعد حظر 20 عامًا".

أضاف: "علينا جني ثمار خطوة فك الحظر على الخيول المصرية دوليًا بتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المسابقات مستقبًلا".

أكمل رئيس الاتحاد المصري للفروسية: "لابد أن نكون واجهة مشرفة لمصر في أي بطولة دولية قادمة وليس بطولات الشقب الدولية على الأخص من خلال الإلتزام واتباع كافة التعليمات أثناء المنافسات".

وعن مشاركة أبطال الجمهورية من الناشئين بخيولهم في البطولة، قال إسماعيل شاكر: "لن نضعهم تحت أي ضغط في منافسات بطولات الشقب وأطالبهم بالإستفادة من التجربة لأنهم مستقبل الفروسية المصرية".