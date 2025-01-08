شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. جلسة كولر لترتيب رحلة كوت ديفوار وتدريبات في الجيم والان مع تفاصيل الخبر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش؛ استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة ‏الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع الجهاز المعاون له لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالسفر، والترتيبات المتعلقة بالمباريات ‏القادمة.‏

قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة للفريق، بينما اكتفت مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في ‏الجيم، وفقا للبرنامج التدريبي قبل السفر إلى كوت ديفوار.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل أمس الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.‏

وتراجع فريق الأهلي للمركز الثاني فى ترتيب المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوز منافسه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على استاد أبيدجان الإيفواري بثلاثية نظيفة بالجولة الرابعة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- أورلاندو (جنوب أفريقيا) - 8 نقاط.

2- الأهلي (مصر) - 7 نقاط.

3- شباب بلوزداد (الجزائر) - 6 نقاط.

4- استاد أبيدجان (كوت ديفوار) - نقطة واحدة.