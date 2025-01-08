شكرا لقرائتكم خبر عن إطار الأتوبيس يعطل وصول صيد المحلة لمواجهة القزازين في دورى الدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

تعطل فريق صيد المحلة عن التوجه إلى ملعب الزرقا، لخوض مباراته أمام القزازين ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر للمجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب".



صيد المحلة

وتعطل توجه صيد المحلة إلى ملعب المباراة بسبب انفجار في إطار الأتوبيس الذى ينقل اللاعبين إلى ملعب المباراة، وهو ما سيسفر عنه تعطل انطلاق اللقاء.

ونجا الفريق من الموت المحقق وهو فى طريقه إلى الملعب وهو ما يجعل الفريق يمر بوقت صعب قبل مواجهة القزازين.

ويحتل فريق مركز شباب القزازين المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بينما يحتل صيد المحلة المركز السادس برصيد 19 نقطة، في مباراة مهمة في سباق القمة.