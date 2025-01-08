شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف لليوم السابع تفاصيل سفر سيدي ندياي إلى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

تغيب السنغالى سيدى ندياى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن تدريبات فريقه خلال الأيام الماضية، رغم أنه شارك في جزء من التدريبات البدنية والتأهيلية للفريق منذ قرابة الأسبوعين.

وكشف مصدر بنادى الزمالك أن سيدي ندياي طلب السفر إلى السنغال لإستكمال علاجه من الإصابة التي كان يعانى منها في القدم، ورغم أنه كان يخضع لإشراف طبى من جانب محمد أسامة طبيب الفريق، إلا أنه طلب السفر لاستكمال العلاج.

وأشار المصدر أن سيدي ندياي لم يحدد موعد عودته الى القاهرة حتى الآن، وعند طلبه الإجازة لم يحدد موعد لإنتهاؤها وعودة انتظامه مع الفريق.

ويرتبط ندياى بعقد مع الزمالك لمدة 4 مواسم، حيث انضم للفريق فى الانتقالات الصيفية الماضية وتعرض للإصابة ثم عاد فترة قليلة لتعاوده الإصابة مرة أخرى.