شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رحيل بيرسي تاو عن الأهلي والانضمام إلى قطر القطري والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو النادي الأهلي الاتفاق مع بيرسي تاو لاعب الفريق على الرحيل إلى قطر القطري على سبيل البيع النهائي، بعدما تلقى اللاعب عرضا رسميا من قبل النادي القطري للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الجاري.

واتفق الأهلي مع بيرسي تاو على الرحيل مقابل التنازل عن مستحقاته المالية المتبقية عن الستة أشهر الأخيرة في عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، على أن يحصل عليها من النادي القطري والاكتفاء بدفع مستحقاته عن النصف الأول من الموسم الحالي.

ومن المقرر أن ينضم بيرسي تاو إلى الأهلي لمدة موسمين ونصف بعد الاتفاق على تقاضي راتب سنوي يقترب من القيمة التي كان يحصل عليها في الأهلي والتي تصل إلى مليون و200 ألف دولار سنويا.

ويستعد مسئولو النادى الأهلى للإعلان عن رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو والانضمام إلى نادى قطر القطرى خلال الساعات المقبلة، لاسيما بعد موافقة اللاعب على العرض القطرى، ووضع الرتوش النهائية على صفقة رحيل جناح البافانا بافانا.

وغاب بيرسي تاو عن قائمة الأهلي لمباراة سموحة في الدوري أمس الثلاثاء بسبب إنهاء إجراءات انتقاله إلى قطر القطري، على أن يتم الإعلان عن رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء خلال السعات المقبلة.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع جناح أجنبي جديد بدلا من بيرسي تاو، لتدعيم صفوفه بشكل قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية في يونيو المقبل.

على جانب آخر، استقر مسئولو النادي الأهلي على تقديم عرض جديد للنيجيري كليتشي ايهيناتشو مهاجم إشبيلية الإسباني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري باعتباره من أهم المراكز التي تحتاج للتدعيم في صفوف الأهلي، في ظل تراجع مستوى الأجنحة، وعدم وجود بديل للفلسطيني وسام أبو علي في مركز قيادة الهجوم، خاصة مع تراجع مستوى محمود كهربا.

وينوي مسئولو النادي الأهلي رفع العرض المقدم للمهاجم النيجيري من أجل إقناعه بقبول عرض الأهلي، حيث ترغب الإدارة الحمراء في كسر سقف الرواتب في صفوف الفريق الأحمر، من أجل ضم لاعب إشبيلية ليكون أفضل إضافة لصفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري، وإن كانت تواجه صعوبة في إقناع ايهيناتشو بسبب مبالغته في مطالبه المالية.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم إشبيلية، بينما يطلب اللاعب الحصول على 2.5 مليون دولار سنويا، أي قرابة 1.3 مليون دولار في الستة شهور المتبقية من الموسم الحالي، وهو ما تراه إدارة القلعة الحمراء مبالغا فيه وترغب في تخفيض مطالب اللاعب، والاستفادة من غربة ناديه في تسويقه لأيا من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته في يناير الجاري.