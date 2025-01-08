شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الاتحاد السكندري ينهى إجراءات فسخ عقد بابا فاسيليو والان مع تفاصيل الخبر

عقد محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري صباح اليوم اجتماعًا مع القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم و تم فسخ تعاقده مع نادي الاتحاد السكندري بالتراضي وموافقة الطرفين وتم سداد قيمة الشرط الجزائى له.

واعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة طلعت يوسف ، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل بابا فاسيليو .

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق كالتالي:

طلعت يوسف – مديرًا فنيًا للفريق

منير عقيلة – مدربًا عامًا

محمد لطفي – مدربًا

محمد سعد – مخطط أحمال

السيد السويركي .. مدرب للحراس

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز العاشر بـ جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، حققها زعيم الثغر بعد أن نجح في تحقيق انتصارين، وسقط في فخ التعادل بثلاث مناسبات وتلقى هزيمتين.

كان قد قاد المدرب الراحل نيكوديموس بابافاسيليو الفريق في 9 مواجهات حقق انتصارين فقط وتعادل في 3 مواجهات وسقط في فخ الهزيمة بـ4 مباريات، كان آخرها الخروج من دور الـ32 بمسابقة كأس مصر عقب الهزيمة من تيم إف سي بهدفين نظيفين.