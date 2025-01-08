شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعامل الأهلى مع احتفال إمام عاشور بهدفه أمام سموحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني والإدارى بالنادى الأهلى، على الاجتماع بإمام عاشور لاعب الفريق عقب نهاية مباراة الأهلى وسموحة التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين نظيفين، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من دورى nile.

وطلب جهاز الأهلى من إمام عاشور عدم التعليق على احتفاله أمام سموحة بعد تسجيله هدفا واحتفاله بالبلونة البيضاء وفرقعتها عن طريق حذائه، وغلق الموضوع نهائيا.



إمام عاشور والبلونة

إمام عاشور والبلونة

وأوضح إمام عاشور من خلال صورة نشرها عبر ستوري انستجرام، حقيقة هذا الاحتفال بعدما ظهر بنفس البلونة البيضاء مع ابنته كتاليا في البيت يلعب معها، مشيرا إلى أنه كان يهدى هذا الهدف إلى بنته ولم يقصد به أي شيء آخر.

امام عاشور أفضل لاعب

وفاز امام عاشور، بجائزة رجل مباراة الأهلي وسموحة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

قدم إمام عاشور أداءً مميزًا، وبذل مجهودًا كبيرًا، ونجح في تسجيل الهدف الثاني، ليساهم في الفوز الذي حققه الفريق على سموحة ‏بهدفين دون رد.‏

وتصدر الأهلي بطولة الدوري بعد الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل، عن طريق محمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏