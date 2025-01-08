شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مواجهات منتخب كرة اليد فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر لرجال كرة اليد لبطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الحالي إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب كرة اليد كالتالي :

مصر أمام الأرجنتين 15 يناير 7 مساءا .

مصر أمام البحرين 17 يناير 8 مساءا .

مصر أمام كرواتيا 19 يناير 10.30 مساءا .

وتضم دورة إسبانيا الودية التى يشارك فيها منتخبنا الوطنى حاليا ، منتخبات مصر والنرويج ورومانيا وإسبانيا والأرجنتين وسلوفاكيا، ويخوض خلالها منتخبنا ثلاث مواجهات من العيار الثقيل، حيث يلعب مع النرويج ورومانيا والمواجهة الثالثة تتحدد حسب سير المنافسات.

ويرأس خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد بعثة منتخب الرجال الأول فى بطولة العالم القادمة، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.

ويتوجه منتخب كرة اليد إلى كرواتيا يوم 12 يناير المقبل قادماً من معسكر إسبانيا، للمشاركة فى بطولة العالم.