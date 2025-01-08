شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يفقد عمر صلاح وأحمد غنيم أمام إنبى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، الثنائى عمر صلاح وأحمد غنيم أمام إنبى في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى nile.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها عمر صلاح حارس مرمى بتروجت، إصابته بشرخ في اليد والتي تعرض لها أمام زد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من دورى nile، والتي انتهت بالتعادل الإيجابى، ويغيب عمر صلاح عن بتروجت من أسبوعين لثلاثة أسابيع من أجل التعافى من الإصابة والعودة مجددا لحماية عرين الفريق البترولى، وبدأ في برنامجه العلاجى لمحاولة العودة في أسرع وقت.

بينما يغيب أحمد غنيم 3 أسابيع بعد إصابته في مواجهة الفريق أمام المقاولون العرب، التي جمعتهما في دور الـ32 من كأس مصر، بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية تحتاج لعلاج لمدة 3 أسابيع قبل العودة مجددا للمشاركة في مباريات بتروجت في دورى nile.

ويحتل فريق بتروجت المركز التاسع فى ترتيب دورى nile برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز فى مباراتين والتعادل فى 3 مواجهات والخسارة فى مواجهتين، سجل لاعبو الفريق البترولى 6 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.