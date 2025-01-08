شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستطلع رأى جروس قبل تفعيل بند شراء بنتايك والان مع تفاصيل الخبر

استطلع مسئولو نادى الزمالك رأى السويسرى كريستيان جروس في تفعيل بند الشراء في عقد محمود بنتايك، لاعب الفريق، والمنضم إلى الزمالك على سبيل الإعارة مع أحقية تفعيل بند الشراء في العقد.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك في معرفة رأى جروس قبل اتخاذ القرار بتفعيل بند شراء اللاعب، حيث انضم للزمالك في أغسطس الماضى على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، مع أحقية القلعة البيضاء في شراء اللاعب، عقب انتهاء الموسم الجاري حال سداد قرابة المليون يورو.

وقرر مسئولو نادى الزمالك منح جروس حق تحديد مصير محمود بنتايك لاعب الفريق، والذى تنتهى إعارته مع الفريق نهاية الموسم

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.