شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتمسك بمشاركة المنتخب الوطنى فى كأس العرب ديسمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بمشاركة الفراعنة في بطولة كاس العرب 2025 في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025، في النسخة الحادية عشرة من البطولة، والثانية تحت إشراف «فيفا» بعد نسخة 2021.

ومن المقرر أن يكشف الاتحاد الدولي «فيفا» عن موعد قرعة كأس العرب 2025، والإعلان عنه من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم بالتنسيق مع «فيفا» في الأشهر المقبلة، في الوقت التي تقام فيه تُقام القرعة قبل عدة أشهر من انطلاق البطولة، ما يتيح للمنتخبات الوقت الكافي للاستعداد.

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 16 منتخبًا من قارتي آسيا وأفريقيا، نظرًا لأن البطولة ستُقام على أساس الدعوة، ولن تكون مدرجة في جدول المباريات الدولية، وستُحدد المنتخبات المشاركة بناءً على دعوات تُوجهها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الاتحاد العربي لكرة القدم، ومن المنتظر أن تشمل الدعوات المنتخبات العربية البارزة من القارتين.



حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، 17 مارس 2025 للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.



يأتي هذا المعسكر في إطار الخطة التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب، والتي تهدف لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً للمباراتين الحاسمتين.



يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.



وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مواجهات في التصفيات، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، مما يضعه في مركز متقدم بجدول ترتيب المجموعة.