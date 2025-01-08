شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصن لاعبيه من العروض فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك لتحصين عدد من لاعبيه ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم، مع الفريق، خوفا من العروض التى يتلقاها اللاعبين خلال يناير الجارى، حيث تنتهى عقود بعض اللاعبين بنهاية الموسم ويحق لهم التوقيع لأى ناد دون الرجوع لإدارة الزمالك.، وبدأ مجلس الزمالك التحدث بصورة شفوية مع بعض اللاعبين مع الانتظار أيام قليلة حتى يقوم جروس بتقديم تقريره الفنى عن الفريق خاصة وان قوام الفريق ومستخقات اللاعبين لها الاولوية فى الزمالك.

وعلى رأس هؤلاء اللاعبون ممن تنتهى عقودهم بالزمالك ويحق لهم التوقيع لاى ناد أحمد سيد زيزو، عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، حمزة المثلوثى، عمر جابر، محمد عبد الشافى، محمود حمدى الونش والتونسي سيف الدين الجزيري.

كما تضم قائمة الزمالك 3 لاعبين معارين هم البولندي كونراد ميشالاك، ومحمد حمدى، والمغربي محمود بنتايك ولم يتم حسم مصير استمرار أى لاعب منهم حتي الآن.

وفيما يخص التونسي سيف الدين الجزيرى فقام بالتوقيع علي عقود جديدة مع الزمالك لكنها لم تفعل وأعلن وكيل اللاعب منحه النادي مهلة قبل فسخ تعاقده بسبب مستحقاته المتأخرة التي لم يحصل عليها منذ ما يقرب من 9 شهور، ليمنح اللاعب إدارة النادي الأبيض مهلة حتى 7 يناير الجارى لسدادها، بحيث يصبح من حقه فسخ التعاقد بعد 15 يوما من تاريخ الإنذار الذى أرسله للزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة.