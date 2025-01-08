شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يقترب من السفر مع الأهلي إلى كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

اقترب عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي من اللحاق ببعثة فريقه المسافرة إلى كوت ديفوار غدا الخميس استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة في الركبة التي لحقت به منذ فترة وتسببت في غيابه عن مباراتي شباب بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال وسموحة في الدوري.

وكان أحمد جاب الله طبيب الأهلي قد أكد أن عمر كمال واصل تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به؛ بسبب آلام الركبة التي عانى منها مؤخرا، وأشار إلى أن اللاعب أجرى أشعة مؤخرا، أثبتت أن حالته مطمئنة، فيما أدى مؤخرا المرحلة الأخيرة من التأهيل.