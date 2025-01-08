شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة أبو قير للأسمدة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة أبو قير للأسمدة فى منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر باللقاء الذى يقام فى الثانية والنصف ظهر الخميس باستاد القاهرة الدولي.

ويخوض الزمالك المران الأخير اليوم وسيحدد الجهاز الفني الطريقة التي سيعتمد عليها في المباراة، والتى يريد أن يخرج منها بالفوز خاصة أن جروس تحدث مع اللاعبين أكثر من مرة حول ضرورة التركيز وتحقيق الفوز لتعويض التعادل أمام المصرى في الجولة الماضية، سلبيا بالكونفدرالية.

وحرص المدير الفني على مناقشة جهازه المعاون حول الطريقة الفنية التي سيتم الاعتماد عليها، فى المباراة.

كما حذر جروس لاعبيه من الاستهتار بالخصم حيث شدد على اللاعبين على أهمية المباراة المقبلة، وعدم الاستهتار بالفريق المنافس، لتلافي مفاجآت كأس مصر.

وطالب المدير الفني لاعبيه ببذل أقصى جهد في الفترة الحالية استعداداً للقاء .