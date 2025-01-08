شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد فى مواجهة النرويج ببطولة اسبانيا الدولية استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر لرجال كرة اليد مواجهة ودية أمام نظيره النرويجى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء فى إطار بطولة إسبانيا الودية الدولية التى يشارك فىيها المنتخب استعدادا لبطولة العالم التي تستضيفها الدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

وتضم دورة إسبانيا الودية، منتخبات مصر والنرويج ورومانيا وإسبانيا والأرجنتين وسلوفاكيا، ويخوض خلالها منتخبنا ثلاث مواجهات من العيار الثقيل، حيث يلعب مع النرويج ورومانيا والمواجهة الثالثة تتحدد حسب سير المنافسات.