شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يجهز دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو الزمالك الزمن لتجهيز دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الساعات الجارية، فى ظل شكوى عدد من اللاعبين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم حتى الآن فى ظل ارتباطاتهم المالية، بالإضافة إلى أزمة سيف الجزيرى والذى يحق له فسخ عقده مع الفريق الان بعد انتهاء المهلة التى منحها للنادى للحصول على مستحقاته المتأخرة والتى لم يحصل عليها منذ مايقرب من 9 شهور.

و لم يتقاض اللاعب راتبه منذ بداية الموسم، بالإضافة إلى مستحقاته القديمة.

وفى حال فسخ اللاعب تعاقده سيطالب نادى الزمالك بمستحقاته المتأخرة، بالإضافة إلى قيمة عقده الجديد الذى وقع عليه حتى نهاية موسم 2027 ولم يتم تسجيله من قبل إدارة القلعة البيضاء.

ويسعى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب الى حل زمة مستحقات التونسى سيف الجزيرى لاعب الفريق، بطريقة ودية، تجنبا للتقدم بشكوى رسمية في الاتحاد الدولى ضد النادى، بسبب مستحقات اللاعب والتي تبلغ راتب 3 أشهر منذ انطلاق الموسم الجديد، بالإضافة إلى المستحقات القديمة التي تبلغ 550 الف دولار حصل منها اللاعب على دفعة واحدة فقط مقابل التنازل عن الإنذار الأول، وبعدها لم يحصل على باقى المستحقات.