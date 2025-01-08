الامارات | 6 مكاسب فنية لفريق خورفكان بعد «ريمونتادا» بني ياس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل فريق خورفكان ستة مكاسب فنية من خلال الفوز على بني ياس (5-2)، أول من أمس، ضمن الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، ما أدى إلى الارتقاء للمركز التاسع برصيد 14 نقطة، تحت قيادة مدربه المواطن، عبدالمجيد النمر، الذي تولى المهمة قبل شهرين تقريباً خلفاً للروماني دانييل ايسايلا.

وتُعد هذه نتيجة إيجابية ثالثة تحت إشراف المدرب النمر منذ انضمامه إلى تدريب الفريق بواقع انتصارين وتعادل، كما تُعد بداية المدرب النمر الإيجابية في دوري المحترفين الأفضل في مسيرته التدريبية، بعد أن نجح بموسم 2010 في بقاء نادي الشارقة في دوري المحترفين.

وبفوزه على بني ياس أيضاً، انتقل خورفكان إلى المركز التاسع برصيد 14 نقطة، محققاً أفضل بداية له في الدوري بعد مرور 11 جولة، كما يُعد الفوز إحدى أكبر النتائج التي حققها النسور طوال مشاركاته في دوري المحترفين، بعد فوز سابق على الظفرة (5-1) في موسم 2021.

وأصبح عبدالمجيد النمر أول مدرب مواطن يقود خورفكان للفوز بنتيجة قياسية في دوري المحترفين، كما نجح خورفكان في تحقيق ريمونتادا نادرة في سجل مشاركاته بـ« المحترفين»، بعد أن قلب تأخره (2-1) إلى فوز (5-2)، وأشرك المدرب النمر اللاعب المواطن، حمدان البشر، في الدقيقة 60 للمباراة في تبديل ناجح ومبهر، قاد إلى تسجل اللاعب هدفين الأول بعد ثلاث دقائق من مشاركته (63) و(85).

ومن المكاسب الفنية أيضاً، أنه سجل لخورفكان لاعبان معاران من شباب الأهلي ثلاثة أهداف، ما يعكس صحة اختيارات اللاعبين المعارين، عندما أحرز اللاعب المالي شيكنا دومبيا هدفين (13 و60)، وسجل الغيني عمر كيتا هدف تعزيز النتيجة (87).