اخبار الرياضه

الامارات | «بيكسلس وورلد ميديا» ترعى منتخب البادل

0 نشر
الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيكسلس وورلد ميديا» ترعى منتخب البادل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد البادل وشركة «بيكسلس وورلد ميديا» توقيع اتفاقية رعاية، لتصبح بموجبها الشركة الراعي البلاتيني لمنتخب الإمارات الوطني للبادل للرجال والسيدات.

وأشاد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، بجهود الشركة، حيث قال: «فخورون بهذه الشراكة لدعم فرقنا الوطنية ونمو لعبة البادل في الدولة».

وقال بيان صحافي لاتحاد البادل تنس، إنه بموجب الاتفاقية سيرتدي لاعبو فريقي الرجال والسيدات القمصان التي تحمل شعار «بيكسلس وورلد ميديا» خلال مشاركتهم الدولية.

وأضاف: «تُعدّ الاتفاقية خطوة تعزز التعاون بين المؤسسات الوطنية، وجهودها المشتركة لتطوير بشكل عام ورياضة البادل بشكل خاص».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا