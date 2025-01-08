الامارات | «أبيض الشاطئية» يواجه السنغال مرتين في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية مباراتين وديتين مع منتخب السنغال، اليوم وغداً، على الملعب الرملي في مقر اتحاد الكرة بدبي، ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا التي تستضيفها تايلاند من 20 إلى 30 مارس المقبل.

وتضم قائمة أبيض الشاطئية في معسكره الحالي 18 لاعباً، هم: سعيد عيد، عبدالرحمن محمد، محمد عبدالله، حميد جمال، كمال علي، عبدالله عباس، مصعب عمر، وليد بشر، أحمد بشر، عباس علي، وليد محمد، علي محمد، راشد عبيد، أحمد الملاحي، راشد عيد، عثمان صفر، منصور مفتاح، جاسم أحمد. ويُشارك في بطولة كأس آسيا 16 منتخباً وزعتهم القرعة على أربع مجموعات، حيث جاء منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران وأفغانستان وإندونيسيا.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، فيما تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية «سيشل 2025».