الامارات | 287 خيلاً في بطولة عجمان لجَمال الخيل العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة وإشراف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، تنطلق غداً النسخة الـ22 من بطولة عجمان لجَمال الخيل العربية، بإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية، وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 287 خيلاً.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة، أمس، مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل البطولة، بحضور رئيس اللجنة العليا للبطولة مدير عام مربط عجمان، خالد العميري، ونائب رئيس اللجنة، أحمد الرئيس، والمدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان عضو اللجنة، محمد الكعبي، ومدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، محمد الحربي.

وأكد محمد الكعبي أن مشاركة 287 خيلاً من أنقى السلالات وأجملها، يُعزز نجاحات ومكانة البطولة، ويحقق أهدافها في إبراز أجمل سلالات الخيول والتعريف بأجود أنواعها.

وقال في المؤتمر الصحافي إن البطولة تهدف إلى تعميق وتعزيز مكانة هذه الرياضة، من خلال عرض سلالات الخيول المختلفة، وعرض أجود أنواعها، وكيفية اقتنائها، وسبل تربيتها. وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة أكملت كل الاستعدادات لانطلاق النسخة الجديدة التي تقام في منطقة الزوراء بعجمان، بتجهيز المرافق وإعدادها لتوفير كل متطلبات الحضور من الملاك ومديري المرابط والعاملين مع الخيل والجمهور.

ووجه الكعبي الدعوة للجمهور لحضور فعاليات البطولة التي تتضمن «القرية التراثية» كفعالية مصاحبة تعرض منتجات مشاريع الشباب والحرفيين، إضافة إلى عروض الأهازيج الشعبية واللوحات الثقافية والفنية.