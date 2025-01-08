الامارات | نادي دبي لكرة السلة يتعاقد مع لاعبين جديدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لكرة السلة تعزيز صفوفه بلاعبين جديدين، بضم نجم الوسط الفرنسي جيري بوتسيلي، واللاعب البوسني الموهوب كوستا كونديتش.

ويأتي بوتسيلي، البالغ من العمر 32 عاماً، إلى دبي بعد أن أمضى موسمين ونصف الموسم من اللعب في تركيا، ومن المرتقب أن يشارك مع الفريق لأول مرة يوم الأحد، عندما يواجه نادي كرفينا زفيزدا صربيا في مباراة الجولة 16 من دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي.

أما كونديتش، البالغ من العمر 23 عاماً، فقد وقّع عقداً لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، لكن سيتعين عليه الانتظار، حيث تتضمن الاتفاقية استمراره في اللعب لمصلحة ناديه الحالي «ميجا إم آي إس» لبقية الموسم لاعباً مُعاراً.