الامارات | الأرجنتينية ميلينا تفوز بسباق السيدات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت الفارسة الأرجنتينية، ميلينا مينديز، على صهوة الجواد «بولي» من إسطبلات «M7»، لقب سباق السيدات لمسافة 101 كيلومتر، الذي أقيم، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة، ضمن فعاليات النسخة الـ17 لمهرجان ولي عهد دبي للقدرة.

ويشمل المهرجان أربعة سباقات رئيسة، بدأ أولها، أمس، بسباق السيدات، وسيقام اليوم سباق الإسطبلات الخاصة بالمسافة نفسها، يليه غداً سباق كأس اليمامة للأفراس لمسافة 120 كيلومتراً، على أن يختتم المهرجان يوم السبت المقبل بالسباق الرئيس (كأس ولي عهد دبي للقدرة)، برعاية شركة إعمار، لمسافة 120 كلم (مفتوح).

وحصلت ميلينا مينديز على المركز الأول، بعدما جاءت في المركز السادس في المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً، وحافظت على المركز السادس في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، ورغم تراجعها إلى المركز الـ12 في المرحلة الثالثة لمسافة 21 كيلومتراً، قفزت الفارسة الأرجنتينية إلى الصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً، منهية السباق في المركز الأول، لتحصل على جائزة مالية قدرها 200 ألف درهم.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة، سارة محمد عبدالواحد، على صهوة الجواد «روشوز ليتينانت» المملوك لإسطبلات «إيه بي إتش»، بعدما حلت في المركز السابع في المرحلة الأولى، وتراجعت إلى المركز العاشر في المرحلة الثانية، ثم تقدمت إلى المركز السادس في المرحلة الثالثة، قبل أن تصعد في المرحلة الرابعة إلى المركز الثاني، وحصلت على 180 ألف درهم.

وحصلت الفارسة، فاطمة محمد إبراهيم، على المركز الثالث ممتطية صهوة الجواد «ويلومير إنكور» المملوك لإسطبلات «M7»، إذ جاءت في المركز الـ13 في المرحلة الأولى وتقدمت إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية، ثم تراجعت إلى المركز السابع في المرحلة الثالثة، قبل أن تستعيد المركز الثالث في المرحلة الرابعة وتحصل على جائزة قدرها 160 ألف درهم.