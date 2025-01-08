الامارات | محمد أحمد: جيلي بدأ مع بعضه منذ الصغر.. والمنتخب الحالي ينقصه التفاهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق البطائح حالياً والمنتخب الوطني السابق لكرة القدم، محمد أحمد، إن حبه وشغفه بكرة القدم وراء استمراره في الملاعب رغم بلوغه سن الـ35، مشيراً إلى أنه يسعى إلى الاستمرار في اللعب خلال الموسم المقبل سواء مع ناديه الحالي البطائح أو مع أي نادٍ آخر، طالما أنه يشعر بالقدرة على العطاء، مشدداً على أهمية أن يحافظ لاعب كرة القدم على نفسه للاستمرار لفترة طويلة في الملاعب.

وتحدث محمد أحمد عن المنتخب الوطني لكرة القدم، مؤكداً ثقته الكبيرة بلاعبي الجيل الحالي، وأن المنتخب قادر على بلوغ مونديال 2026، كما أكد أن فريقه البطائح قادر على التعويض واستعادة النتائج الإيجابية، مشدداً على أن الوقت مبكر للحديث عن هبوط الفريق، خصوصاً مع بقاء 15 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين.

ورداً على سؤال حول ما ينقص المنتخب حالياً في أعقاب خروجه مبكراً من كأس الخليج الأخيرة التي أقيمت في الكويت «خليجي 26»، قال لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب قدّم مستويات طيبة، لكنه كان يعاني عدم استغلال الفرص وسوء الحظ في بعض المباريات، ورغم أنني حالياً لست قريباً من المنتخب، فإن اللاعبين قدموا كل ما عندهم سواء في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم أو في كأس الخليج بالكويت، وأعتقد أن الأهداف التي استقبلتها شباك (الأبيض) جاءت بأخطاء فردية».

وعن الفرق بين جيله في المنتخب الذي فاز بكأس «خليجي 21» التي أقيمت في البحرين عام 2013، والجيل الحالي، الذي شارك في «خليجي 26»، قال: «جيلي بدأ مع بعضه منذ الصغر، بدءاً من منتخبي الشباب والأولمبي وكذلك المنتخب الأول، كما أن التعاون والتفاهم بيننا كلاعبين كان أكثر في أرضية الملعب، في حين أن الجيل الحالي بحاجة إلى زيادة التفاهم أكثر بينهم، وأملي كبير في قدرتهم على الوصول إلى نهائيات كأس العالم».

ويتميّز محمد أحمد بمسيرة حافلة مع المنتخب، إذ كان ضمن التشكيلة الأساسية التي فازت بلقب «خليجي 21» وكأن أحد أبرز لاعبي جيله الذي كان يضم كوكبة من اللاعبين المميّزين مثل عمر عبدالرحمن (عموري) وأحمد خليل وعلي مبخوت.

وأكمل أحمد: «كلاعب سابق بالمنتخب، وكمشجع للمنتخب حالياً، فإنني سأكون أول الداعمين له من أجل الوصول إلى أبعد مدى في تصفيات كأس العالم وأتمنى له التوفيق».

وعن اللاعب الذي يعجبه في المنتخب الوطني أوضح أحمد: «أنا معجب كثيراً بخليفة الحمادي وأشيد به، رغم الانتقادات التي تعرّض لها في كأس الخليج الأخيرة، وأرى أنه ظهر بمستوى جيد، واللاعب دائماً يأخذ قراره في الملعب في وقت قصير يبلغ جزءاً من الثانية، والأخطاء تحدث في كرة القدم، وسيتعلم من هذه الأخطاء وهو قادر على العودة بقوة».

وتحدث أحمد عمّا إذا كان البطائح مهدداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في أعقاب النتائج السلبية الأخيرة للفريق بدوري أدنوك للمحترفين التي كان آخرها الخسارة أمام الجزيرة بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة الـ11، وقال: «الفريق قادر على التعويض خصوصاً أن هناك جولتين متبقيتين على نهاية الدور الأول من الدوري، بجانب 13 جولة في الدور الثاني، لذلك فإن الفرصة مواتية أمام الفريق لكي يعوض ويستعيد النتائج الإيجابية».

ويحتل البطائح حالياً المركز قبل الأخير في ترتيب فرق الدوري برصيد خمس نقاط فقط، إذ لعب الفريق حتى الآن 11 مباراة فاز في واحدة وتعادل في مباراتين وخسر في ثماني مباريات.

ويُعدّ محمد أحمد، أحد العناصر الأساسية في تشكيلة البطائح، إذ لعب ضمن التشكيل الأساسي للفريق في 10 مباريات من أصل 11 مباراة، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 855 دقيقة.

وعن المشكلة التي يعانيها البطائح على الرغم من أنه يضم لاعبين مميّزين بينهم أصحاب خبرة طويلة مثل أحمد خليل وغيره من اللاعبين، قال: «لا أرى أن هناك حالياً أي مشكلة في البطائح، كون الفريق يتدرب بشكل جيد وكذلك المدرب يعطي كل ما عنده ويمكن أن يكون سوء الحظ أو عدم استغلال الفرص هو الذي جعل الفريق يصل إلى هذه المرحلة، على الرغم من أن الفريق ظل في آخر خمس مباريات يقدم مستويات قوية، ويستحوذ على الكرة، لكنه لا يستغل الفرص في حين أن منافسيه يستغلون الفرص ويسجلون الأهداف».

محمد أحمد:

. معجب كثيراً بمستوى اللاعب خليفة الحمادي، رغم الانتقادات التي تعرّض لها في «خليجي 26».

. أثق بلاعبي الجيل الحالي في المنتخب، لكنهم بحاجة إلى زيادة التفاهم بينهم بشكل أكبر.