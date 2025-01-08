الامارات | اتحاد الشطرنج يُنظم 15 بطولة محلية في 2025 

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد الشطرنج 15 بطولة محلية خلال عام 2025، طبقاً لروزنامة النشاط، التي أعلنها الاتحاد، في بيان صحافي، أمس.

ويشهد شهر يناير الجاري، إقامة بطولات عدة ضمن الروزنامة، حيث يستضيف نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع للناشئين والناشئات تحت 16 سنة وبطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع المفتوحة.

واستحدث الاتحاد هذا الموسم بطولة النخبة لجميع الجنسيات، وكأس التميّز للناشئين تحت 16 سنة، التي يسمح فيها بمشاركة جميع الجنسيات.

وأشاد رئيس اتحاد الشطرنج، تريم مطر تريم، بالإنجازات التي حققتها لعبة الأذكياء خلال عام 2024، مؤكداً أن الحصاد كان وفيراً، إضافة إلى تحقيق مكاسب كثيرة على المستويات الفنية والإدارية والتنظيمية من خلال استضافة البطولات على أرض الدولة.

وقال في تصريحات صحافية: «في عام 2024 حققنا الكثير من الطموحات خصوصاً في ما يتعلق بمشروع المدارس الذي يمثّل الحلم الأكبر للعبة في المستقبل، ونجحنا في تحقيق قفزات كبيرة، بعدما تقدمت 53 مدرسة بطلب إشهار أندية للعبة، بجانب تنظيم عدد من الدورات لمعلمي الشطرنج في المدارس بالتعاون مع وزارة الرياضة ووزارة التربية والتعليم واتحاد الرياضة المدرسية والجامعية وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ونواصل العمل في هذا المشروع الكبير خلال عام 2025 ونأمل تحقيق قفزات جديدة».

وأشار إلى أن الاتحاد تعاقد مع المدرب العالمي، الأستاذ الدولي الكبير الأرميني فلاديمير أكوبيان، لتدريب منتخب الرجال، إذ نجح أبطال الإمارات في تحقيق 10 ميداليات ملونة، تضمنت ثلاث ميداليات ذهبية وخمس ميداليات فضية وبرونزيتين، في بطولة آسيا الفردية للشطرنج للهواة للرجال والسيدات، التي أقيمت أخيراً في العين، وقبلها حقق أبطال الإمارات ست ميداليات ملونة تضمنت ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، وتصدروا الترتيب العام للبطولة العربية التي أقيمت بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إضافة إلى حصول روضة السركال على لقب أستاذة دولية كبيرة، وهو اللقب الأول في تاريخ شطرنج الإمارات على مستوى السيدات، كما حققنا 21 ميدالية منها 10 ذهبيات وخمس فضيات وست برونزيات في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي استضافتها الإمارات.