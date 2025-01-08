الامارات | أرقام مفاجئة.. علي مبخوت يتراجع تهديفياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت أرقام مهاجم فريق النصر، علي مبخوت، تراجعاً ملحوظاً هذا الموسم حتى الآن، ليعد ذلك مفاجأة وسط مطالبات الشارع الرياضي بعودته لقيادة هجوم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الذي عانى خلال مشاركته في «خليجي 26» بالكويت، وتوديعه المنافسات من مرحلة المجموعات بلا أي انتصار.

ولايزال النجم الإماراتي يبحث عن نفسه بقميص النصر هذا الموسم 2024-2025، على الرغم من مشاركته في 11 مباراة في مسابقة الدوري، بإجمالي 922 دقيقة لعب.

ويُعد هذا الموسم الأول لعلي مبخوت بقميص النصر، بعد انضمامه إلى صفوف العميد، مطلع الصيف الماضي، قادماً من الجزيرة في صفقة انتقال حر.

وسجل علي مبخوت خلال 11 مباراة سبعة أهداف فقط، من بينها هدفان من ركلتَي جزاء، بمعدل تهديفي بلغ 0.64 في المباراة الواحدة، فيما صنع هدفاً واحداً.

ويبتعد علي مبخوت عن صدارة هدافي مسابقة الدوري بفارق سبعة أهداف عن هداف المسابقة، التوغولي لابا كودجو، الذي سجل 14 هدفاً.

وبلغت تسديدات علي مبخوت خلال المباريات الـ11، 25 محاولة على المرمى بالقرب منه بمعدل محاولتين فقط في المباراة الواحدة، من بينها 12 تسديدة فقط على المرمى.

وتمكن هداف الدوري التاريخي من لمس الكرة بمعدل 299 مرة، بمعدل زاد على المرة الواحدة كل ثلاث دقائق.

وكشفت الأرقام أن علي مبخوت بدأ في التراجع منذ الموسم الماضي 2023-2024، حينما سجل مع الجزيرة (فريقه السابق) 10 أهداف من إجمالي 20 مباراة شارك فيها بقميص «فخر أبوظبي»، من بينها ثلاثة أهداف سجلها من ركلات جزاء، بمعدل دقائق لعب بلغت 1628 دقيقة، وبمعدل، 0.5 هدف في المباراة الواحدة.

وشهد موسم 2022-2023، قمة توهج علي مبخوت على صعيد سجله التهديفي، حينما تمكن من إحراز 27 هدفاً في 25 مباراة خاضها في الدوري، إذ لم يغب سوى في مباراة واحدة، بمعدل دقائق لعب بلغت 2249 دقيقة، وتخطى معدله التهديفي حاجز الهدف في كل مباراة وتحديداً 1.08 هدف في المباراة الواحدة، إضافة إلى تقديمه ست تمريرات حاسمة.

وبلغت محاولات اللاعب على المرمى 50 محاولة إيجابية، كما لمس الكرة 1275 مرة، بواقع مرة كل دقيقتين تقريباً.

ويعد علي مبخوت هو الهداف التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين، بتسجيله 225 هدفاً في 310 مباريات خاضها في الدوري، من بينها 299 مباراة بقميص نادي الجزيرة.

ويحتل النصر المركز السادس على لائحة ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن الشارقة متصدر جدول المسابقة.

أرقام تاريخية لعلي مبخوت

المباريات: 310

الأهداف: 225

دقائق اللعب: 24179

البطاقات الصفراء: 51

البطاقات الحمراء: 2