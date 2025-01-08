الامارات | «ياس للمحامل الشراعية» ينطلق السبت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية اعتماد إقامة سباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد للسباقات البحرية.

ويُتوقع أن يشهد السباق منافسة قوية بين المتسابقين، في ظل التحديات التي تواجه هذه الفئة من السباقات البحرية التراثية.

وأكد النادي في بيان صحافي أن التسجيل للمشاركة في السباق متاح، ويستمر حتى الساعة الثالثة عصراً من يوم غد.

وقال رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، خليفة الرميثي، إن إطلاق هذه الجولة يمثل البداية الحقيقية لموسم حافل بالتحديات والإنجازات في عالم الرياضات البحرية، موضحاً أن الهدف من السباق هو دعم الرياضات التراثية، وتعزيز مكانة المحامل الشراعية رمزاً مهماً من رموز الهوية الوطنية، بجانب توفير بيئة تنافسية عادلة، تشجع الشباب الإماراتي على تطوير مهاراتهم، وخوض تحديات جديدة في هذا المجال المميز.