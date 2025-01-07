شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يحدد 40 مليون جنيه لبيع عمرو ناصر للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو نادى فاركو المقابل المادى لبيع مهاجم الفريق عمرو ناصر ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة بعدما دخل اللاعب دائرة اهتمام مسئولو الزمالك.

وكشف مصدر بنادى فاركو، أن الإدارة اشترطت الحصول على 40 مليون جنيه نظير الاستغناء عن خدمات عمرو ناصر، لاسيما وأن اللاعب يعد من العناصر الأساسية للفريق.

وينتظر مسئولى نادى فاركو تلقي عرضًا رسميًا من الزمالك بشأن التعاقد مع عمرو ناصر، لفتح باب المفاوضات حول اتمام الصفقة بشكل رسمى.

فى سياق أخر، أخطر مسئولو نادى الزمالك، لاعبى الفريق أن المستحقات المتأخرة للاعبين سيتم صرفها بداية الأسبوع المقبل خاصة وأن الأولوية لصرف المستحقات.

وأبلغت الإدارة لاعبى الفريق أن المستحقات جارى تجهيزها لتسليمها لهم، على أن يتم مناقشة باقى الملفات بعد سداد المستحقات، مثل تجديد العقود وتلبية مطالب الجهاز الفنى.

وهناك عدة لاعبين بالفريق تنتهى عقودهم بنهاية الموسم أيضا، وينتظر الزمالك تقرير السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، عن تقييمه للاعبين، حتى يتم التفاوض مع قائمة من تنتهى عقودهم، وعلى رأسهم أحمد زيزو، عبد الله السعيد وعمر جابر، حمزة المثلوثى، محمود حمدى الونش، نبيل عماد دونجا، سيف الجزيرى.