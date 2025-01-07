شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فتحي: الجميع يدعم منتخب اليد ببطولة العالم.. وتواصل مستمر مع سفيرنا في كرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن آخر استعدادات منتخب مصر لكرة اليد للمشاركة في بطولة العالم للرجال 2025، والتي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير المقبل.

وقال فتحي في تصريحات لبرنامج ملاعب الأبطال عبر شاشة أون تايم سبورتس: "الجميع يدعم منتخب اليد والمنتخب الوطني وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي للظهور في البطولة بشكل مشرف، ودخلنا في حالة تركيز جيدة".

وتابع: "بعثة المنتخب على أتم الاستعداد وحالة اللاعبين جيدة، وسنواجه منتخب النرويج غدًا الأربعاء في بطولة إسبانيا الودية، ونواجه بعض الإصابات البسيطة ونتعامل معها جيدا".

وأضاف: "السفير أيمن ثروت سفير مصر في كرواتيا يتواصل معنا باستمرار للاطمئنان على الإقامة والمساعدات ولن يتأخر عنا لحظة، حيث أن منتخب مصر سيلعب مباريات دور المجموعات في كرواتيا".

وأتم: "هدفنا من البطولة الودية هو الاستعداد بشكل جيد للدخول في أجواء البطولة سريعًا بعد المشاركة في ثلاث وديات".

ويلعب منتخب مصر في بطولة العالم ضمن المجموعة الثامنة مع منتخبات كرواتيا والبحرين والأرجنتين .

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد في دورة ودية في إسبانيا في الفترة من 7 إلى 11 يناير الجاري، بمشاركة منتخبات النرويج ورومانيا وإسبانيا وسلوفاكيا والأرجنتين.

وتم تقسيم المشاركين في الدورة الودية إلى مجموعتين تضم كل منها ثلاثة منتخبات، وتضم المجموعة الأولى إسبانيا مع الأرجنتين وسلوفاكيا؛ فيما تتكون المجموعة الثانية من منتخبات مصر والنرويج ورومانيا.

واختار الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر 20 لاعبا في معسكر إسبانيا، وهم:

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

عبد الرحمن حُميد (الأهلي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

محمد لاشين (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

خالد وليد (بشيكتاش التركي)

ياسر سيف (الأهلي).