شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز علي سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

بعد فوز الأهلي على سموحة في الدوري ، سيكون المارد الأحمر على موعد مع مواجهة أفريقية حيث سيلتقي مع ستاد ابيدجان الإيفواري بملعب الأخير يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير الجاري في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

واستعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات المحلية بعدما حقق فوزاً هاماً بثنائية نظيفة على سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز .

سجل ثنائية الأهلي، محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة من الوضت بدل الضائع للشوط الأول ، قبل أن يُضيف ‘مام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 50.

الأهلي كان قد تعادل في الجولة الماضية مع إنبي سلبياً قبل أن يخسر من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، لينجح لاعبو الأهلي في مُصالحة جماهيرهم بالفوز على سموحة خلال لقاء اليوم.

بهذه النتيجة، رفع فريق الأهلى رصيده إلى 15 نقطة ويستعيد قمة الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 وسجل 11 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يملك سموحة 5 نقاط يحتل بهم المركز السابع عشر وقبل الأخير بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر في 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 11 .

وضم تشكيل الأهلي الذي أعلنه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، كلاً من : محمد الشناوي ، أشرف داري ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ،أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور ووسام أبوعلي.‏

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي ، كالتالى ، محمد أشرف ، أبو بكر ليداي، بركات حجاج، محمد ربيعة، إسلام جابر، محمد كناريا، محمود صابر، محمد مكرونة، دوكو دودو، عبدالكبير الوادي وحسام حسن.

وأدار المباراة ، حكم ساحة: نادر قمر الدولة ومعه حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال وحكم مساعد ثاني: محمد محمود لطفي وحكم رابع: مبروك نبيل وحكم فيديو: محمد الصباحي ومعه شريف عبد الله.