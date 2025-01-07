شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب 2005 يخوض معسكر يناير بدون وديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 معسكره المقبل خلال الأيام المقبلة بدون وديات، في الظهور الأول لمدربه الجديد أسامة نبيه الذى تولى المهمة خلفا لميكالى.

وجاء ضيق الوقت بين تعيين أسامة نبيه وتحديد موعد المعسكر في يناير، ليحرم المنتخب من الاتفاق على مباريات ودية هذا الشهر، على أن يتم الترتيب لمباريات قوية بداية من معسكره القادم والمقرر له بشكل مبدئى فى فبراير 2025.

ويرغب اتحاد الكرة في الاستفادة من البطولة فى إعداد منتخب الشباب لبطولة أمم أفريقيا المقرر لها إبريل المقبل فى كوت ديفوار، فضلا عن تطعيم المنتخب ببعض اللاعبين من الدورى المصرى لإكسابهم الخبرات الدولية.

واعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم تقرير المدير الفنى للاتحاد بشأن تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى للشباب من مواليد 2005. ويضم الجهاز الفني الجديد: أسامة نبيه مديراً فنياً، وعلاء عبده مدرباً عاماً، ومحمد عمر النور مدرباً، وأيمن طاهر مدرباً لحراس المرمى، وحمادة أنور مديراً إدارياً، وأحمد عصام محللاً للأداء، وأيمن فريد طبيباً، ومحمد محروس للعلاج الطبيعى، وعباس حسنين أخصائى تدليك.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة التوصل إلى اتفاق مع المدرب البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب لإنهاء التعاقد معه وحصوله على مستحقاته المالية المنصوص عليها فى العقد المبرم بتاريخ 1 أكتوبر الماضي والتي تتضمن ثلاثة أشهر كشرط جزائي.