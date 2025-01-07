شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم وأشرف داري وعطية الله والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق تعرض لجرح قطعي في الرأس استوجب 4 غرز عقب مباراة سموحه التي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين دون رد ، وسجل ثنائية الأهلي، محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة من الوضت بدل الضائع للشوط الأول ، قبل أن يُضيف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 50.

كما تحدث جاب الله عن إصابة أشرف داري، قائلاً إن اللاعب اشتكى من ألم في العضلة الخلفية، ويخضع غدًا لفحوصات طبية ويجري أشعة لتحديد حجم إصابته.

وتعرض ثلاثي الأهلي، يحيى عطية الله، وأشرف داري، وياسر إبراهيم، للإصابة خلال مشاركتهم في مباراة سموحة التي أُقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز التي فاز فيها الاهلي بثنائية نظيفة.