شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله مهدد بالغياب عن الأهلى 45 يوما بسبب شرخ الوجه والان مع تفاصيل الخبر

أثبتت الفحوص الأولية التي خضع لها المغربى يحيي عطية الله الظهير الأيسر للنادي الأهلي معاناته من شرخ في الوجه بما يهدد غيابه عن الملاعب قرابة الشهر ونصف الشهر.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن يحيى عطية الله لاعب الفريق، تعرض لقطع في الحاجب وكدمة في الوجه وتوجه إلى أحد المستشفيات، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد إصابته بشكل دقيق.

وتعرض يحيى عطية الله للإصابة خلال مشاركته مع الفريق في مباراة سموحة المقامة على استاد القاهرة في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز، وتم استبداله باللاعب كريم الدبيس.