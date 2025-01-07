شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي دورى Nile بعد مباراة الأهلي وسموحة.. ناصر منسى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادي الأهلي، في الفوز على نظيره سموحة، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الخامس المؤجل ببطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وفوز الأهلي على سموحة، جعله متصدرًا لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 مواجهات.

ويتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن، مهاجم نادي الزمالك، ناصر منسي برصيد 5 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري



- ناصر منسي - الزمالك - 5 أهداف.

- محمد حمودة - غزل المحلة - 4 أهداف.

- محمود زلاكة - سيراميكا - 4 أهداف.

- على فوزي - إنبي - 3 أهداف.

- عمر ناصر - فاركو - 3 أهداف.

- جودوين شيكا - طلائع الجيش - 3 أهداف.

- صديق أوجولا - بيراميدز - 3 أهداف.

- محمد مجدي أفشة - الأهلي - هدفين.

- طاهر محمد طاهر - الأهلي - هدفين.

- وسام أبو علي - الأهلي - هدفين.

- عبد الرحمن البانوبي - زد - هدفين.

- أحمد قطة - بيراميدز - هدفين.

- فيستون مايلي - بيراميدز - هدفين

- علي الملواني - الإسماعيلي - هدفين.

- محمد هلال - البنك الأهلي - هدفين.

- محمود صابر - سموحة - هدفين.

- شادي حسين - زد - هدفين.

- أسامة فيصل - البنك الأهلي - هدفين.